Gaziantep'te aranan 254 kişi yakalandı

Gaziantep'te son 1 haftada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan uygulamalarda; 14 metruk bina, 23 park, 107 sokak, 81 iş yeri, 7 bin 455 şahıs ve 6 bin 640 araç kontrolü gerçekleştirildi.

ARANAN ŞAHISLAR YAKAYI ELE VERDİ

Denetimlerde 254 aranan şahıs yakalanırken 87 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı. Diğer yandan 356 araca idari yaptırım uygulanarak 25 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda ise 1 kilo 924 gram esrar, 67 gram metamfetamin ve 3 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.