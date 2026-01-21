Menü Kapat
Halk otobüsünde dehşet! Lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayıp tehdit etti: Nefesini keserim

Samsun'da halk otobüsü içerisinde bir üniversite öğrencisi, tartışma yaşadığı lise öğrencisine dehşeti yaşadı. Lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tehdit ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halk otobüsünde dehşet! Lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayıp tehdit etti: Nefesini keserim
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda; lise öğrencisi U.K., arkadaşı K.K. (19) ile birlikte halk otobüsüne bindikten kısa bir süre sonra üniversite öğrencisi B.Ö ile arkadaşı K.K.'nin (19) yüzüne çok yakın durduğunu fark etti.

Halk otobüsünde dehşet! Lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayıp tehdit etti: Nefesini keserim

"NEFESİNİ KESERİM"

U.K'nin uyarısının ardından B.Ö. paçasından "rambo" diye tabir edilen bıçağı çıkararak U.K.'nin boynuna dayayıp, "nefesini keserim" şeklinde tehdit etti.

Halk otobüsünde dehşet! Lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayıp tehdit etti: Nefesini keserim

Daha sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaşan B.Ö., müştekilerin şikayeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

