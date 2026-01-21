Lüks villada aile faciası! Sosyal medya fenomeninin, çocuklarını katletmeden önce eşine attığı mesaj ortaya çıktı

Adana’da 15 Ocak’ta yaşanan olayda; eşi evi terk ettiği için cinnet getiren Sergen A. (34) bahçedeki lüks otomobilini ateşe verdikten sonra çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) silahla vurdu. Sergen A. daha sonra ise aynı silahla yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. G.A. ile aile yakınları da acı haber üzerine olay yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLARINI KATLETMEDEN ÖNCE MESAJ ATTI

Sergen A.'nın çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşi G.A.'ya "Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

"ÇOCUKLARIMI KURTAR"

Sergen ve G.A. çiftinin komşusun Zehra Özgül, "Olay sırasında kendi evimdeydim. Komşumun biri geldi dedi ki; 'Aşağıdaki evde arabayı ateşe verdi' ben pencereden baktım. Yok zannetmiyorum otları falan yakıyordur dedim. Daha sonra alevler yükseldi. Bunun üzerine G.A.'yı aradım. G.A., bana telefonda ‘Abla çocuklarım elinde, çocuklarımı kurtar' diye çığlık attı. Ben çılgına döndüm, evden fırladım sokağa attım kendimi" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞI AKLIMA GELMEZDİ"

Özgül, "Arabada patlamalar meydana gelince korktum. Sokakta feryat figan bağırdım. O patlamalarla beraber silahta patladı. Silah hiç aklıma gelmedi, Sergen A.'ın böyle bir şey yapacağı aklıma gelmedi" diye konuştu.