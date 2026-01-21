Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Lüks villada aile faciası! Sosyal medya fenomeninin, çocuklarını katletmeden önce eşine attığı mesaj ortaya çıktı

Adana'da iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden sosyal medya fenomeni Sergern A.'nın kaliamdan önce eşine attığı mesaj ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lüks villada aile faciası! Sosyal medya fenomeninin, çocuklarını katletmeden önce eşine attığı mesaj ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 15:02

Adana’da 15 Ocak’ta yaşanan olayda; eşi evi terk ettiği için cinnet getiren Sergen A. (34) bahçedeki lüks otomobilini ateşe verdikten sonra çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) silahla vurdu. Sergen A. daha sonra ise aynı silahla yaşamına son verdi.

Lüks villada aile faciası! Sosyal medya fenomeninin, çocuklarını katletmeden önce eşine attığı mesaj ortaya çıktı

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. G.A. ile aile yakınları da acı haber üzerine olay yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Lüks villada aile faciası! Sosyal medya fenomeninin, çocuklarını katletmeden önce eşine attığı mesaj ortaya çıktı

ÇOCUKLARINI KATLETMEDEN ÖNCE MESAJ ATTI

Sergen A.'nın çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşi G.A.'ya "Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

"ÇOCUKLARIMI KURTAR"

Sergen ve G.A. çiftinin komşusun Zehra Özgül, "Olay sırasında kendi evimdeydim. Komşumun biri geldi dedi ki; 'Aşağıdaki evde arabayı ateşe verdi' ben pencereden baktım. Yok zannetmiyorum otları falan yakıyordur dedim. Daha sonra alevler yükseldi. Bunun üzerine G.A.'yı aradım. G.A., bana telefonda ‘Abla çocuklarım elinde, çocuklarımı kurtar' diye çığlık attı. Ben çılgına döndüm, evden fırladım sokağa attım kendimi" dedi.

Lüks villada aile faciası! Sosyal medya fenomeninin, çocuklarını katletmeden önce eşine attığı mesaj ortaya çıktı

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞI AKLIMA GELMEZDİ"

Özgül, "Arabada patlamalar meydana gelince korktum. Sokakta feryat figan bağırdım. O patlamalarla beraber silahta patladı. Silah hiç aklıma gelmedi, Sergen A.'ın böyle bir şey yapacağı aklıma gelmedi" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kağıthane'deki saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Kalaşnikofla çapraz ateşe tuttular
Vahşice katledilen Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.