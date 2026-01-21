Yozgat'ta şoke eden olay! Ölen kardeşinin kimliği ile yapmadığı kalmamış: Devleti 15 milyon TL dolandırmış

Yozgat'ta yaşanan olay duyanları şoke etti. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Soruşturmada 4 kişinin 65 yaşında vefat eden H.E'nin kimlik ve banka bilgilerini kullandığı ortaya çıktı. 87 yaşındaki S.C.'nin 65 yıl önce vefat eden kız kardeşi H.E'nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından kız kardeşinin kimliğini kullanarak eniştesinden kalan emekli maaşını aldığı, bankalardan kredi kullandığı belirlendi. Yapılan işlemlerle devletin tam 15 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

3 FARKLI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yozgat, Kayseri ve Ankara'da üç farklı adrese düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet banka kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi. S.C.. kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi özel belgede sahtecilik’ ve ‘banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.