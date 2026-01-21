Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yozgat'ta şoke eden olay! Ölen kardeşinin kimliği ile yapmadığı kalmamış: Devleti 15 milyon TL dolandırmış

Yozgat'ta yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 87 yaşındaki kadının 21 yıldır ölen kız kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı. Yaşlı kadının devleti tam 15 milyon zarara uğrattığı tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yozgat'ta şoke eden olay! Ölen kardeşinin kimliği ile yapmadığı kalmamış: Devleti 15 milyon TL dolandırmış
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 15:16

Yozgat'ta yaşanan olay duyanları şoke etti. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Soruşturmada 4 kişinin 65 yaşında vefat eden H.E'nin kimlik ve banka bilgilerini kullandığı ortaya çıktı. 87 yaşındaki S.C.'nin 65 yıl önce vefat eden kız kardeşi H.E'nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından kız kardeşinin kimliğini kullanarak eniştesinden kalan emekli maaşını aldığı, bankalardan kredi kullandığı belirlendi. Yapılan işlemlerle devletin tam 15 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Yozgat'ta şoke eden olay! Ölen kardeşinin kimliği ile yapmadığı kalmamış: Devleti 15 milyon TL dolandırmış

3 FARKLI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yozgat, Kayseri ve Ankara'da üç farklı adrese düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet banka kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi. S.C.. kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi özel belgede sahtecilik’ ve ‘banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yozgat'ta şoke eden olay! Ölen kardeşinin kimliği ile yapmadığı kalmamış: Devleti 15 milyon TL dolandırmış
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahçesine giren kurtları çaydanlıktaki sıcak suyla kovaladı
Halil Umut Meler, Avrupa Ligi'nde düdük çalacak
Murat Dalkılıç yapay zekaya trip attı! "Seni terk ediyorum"
ETİKETLER
#siber suç
#Organizasyon Suç
#Kredi Dolandırıcılığı
#Adli İşlemler
#Kimlik Bilgileri Hırsızlığı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.