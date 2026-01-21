Halil Umut Meler, Avrupa Ligi'nde düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e görev verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler, Hollanda'nın Feyenoord ve Avusturya'nın Sturm Graz takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde düdük çalacak.

Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek. Hollanda'nın Roterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem, Tiago Bruno Lopes Martins VAR, Christian Dingert AVAR olarak görev yapacak.