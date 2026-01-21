Jose Mourinho'dan Rafa Silva transferi açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'tan ayrılıp yeniden Benfica'ya dönmeye hazırlanan Rafa Silva ile ilgili konuştu.

MOURINHO'DAN RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Jose Mourinho transfer süreciyle ilgili, ''Rafa'yı istiyor muyuz, transfer edecek miyiz yoksa etmeyecek miyiz bilmiyorum. Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu çok uzun zamandır hepiniz biliyor olmalısınız. Ben sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda konuşulacak bir şey yok." dedi.

Öte yandan Rafa Silva'nın İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi. Transferin 5 milyon euro bedelle tamamlanmak üzere olduğu öne sürüldü. Benfica, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılımı alması halinde ilave 2 milyon euro daha ödeme yapacak.