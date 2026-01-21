Trabzonspor'dan yerli hamlesi! Fenerbahçe ile Galatasaray'dan 2 yıldız isim radarda

Transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi Trabzonspor yerli futbolculara yöneldi. Trabzonspor, iki yabancı oyuncu stoper Chibuiki Nwaiwu ile sol bek Mathias Lovik’i kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekibin forvet ve sol kanat arayışı içinde olduğu öğrenildi.

TAKIMDA 17 YABANCI OLDU

Takımda şu an Lovik dahil 17 yabancı var. Karadeniz devi bu nedenle Edin Visça'nın sözleşmesini askıya alacak, Sikan'ı Anderlecht kulübüne gönderecek. Ancak yine de kontenjanda yeteri kadar yer açamayan Trabzonspor yönetimi, ciddi bir çözüm arayışı içerisine girdi.

AYRILIK İHTİMALLERİ GÜÇLÜ

Bu nedenle Trabzonspor'un daha çok yerli oyunculara yönelme ihtimali de oldukça yüksek. Bordo-mavililer daha önce de gündemine gelen Fenerbahçe'den 25 yaşındaki sol kanat Oğuz Aydın, Galatasaray'dan 25 yaşındaki sol kanat Ahmed Kutucu ve Hacken takımından 21 yaşındaki ön libero Silas Sinan Andersen için son kez girişim yapacak.

Oğuz'un Fenerbahçe'de gerçekleşen transferlerden sonra forma giyme şansının oldukça zorlaşması, Kutucu'nun ise Galatasaray'da bir türlü forma istikrarı yakalayamaması nedeniyle ayrılık ihtimalleri oldukça güçlü durumda.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Trabzonspor her iki oyuncuyu da kiralık olarak düşünüyor ve kulüpleriyle bu doğrultuda son bir görüşme daha yaparak süreci sonuçlandıracak. İsveç'in Hacken takımında forma giyen 21 yaşındaki Silas Sinan Andersen ise Trabzonspor'a gelmeye sıcak baksa da kulübünün istediği yüksek bonservis nedeniyle şu ana kadar transferde olumlu bir ilerleme sağlanamadı. Ancak Trabzonspor'un hem defansif orta saha hem de stoper bölgesinde oynayabilen bu oyuncu için önemli bir rakamla kulübünü ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.