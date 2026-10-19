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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:19

Beşiktaş'ta Italiano, Trabzonspor yenilgisini yorumladı! "Bugünkü performanstan çok memnunum"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev derbide deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0'lık skorla yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Bence oyuncularım gerçekten iyi bir maç çıkarttı. Eğer o golü yemeyip devam etseydik daha farklı şeyler de olabilirdi" dedi. Deplasman mağlubiyetlerinin kendisini yormaya başladığını da açıkça dile getiren Italiano, "Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Çözümü bulacak kişi de ben ve ekibim" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş'ta Italiano, Trabzonspor yenilgisini yorumladı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:19

'in 8. haftasının kapanışında, dev derbide ile , Trabzon'da kozlarını paylaştı. Mücadele, Trabzonspor'un her iki yarıda bulduğu gollerle bordo-mavililerin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ozan Tufan ve Mohamed Salah'ın golleriyle galibiyete ulaşan Trabzonspor, puanını 16'ya yükseltirken Beşiktaş ise 15 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Italiano, Trabzonspor yenilgisini yorumladı! "Bugünkü performanstan çok memnunum"

Italiano, karşılaşmanın sonucundan memnun olmadıklarını ancak takımının ortaya koyduğu oyunu olumlu bulduğunu belirterek, "Topa sahiptik, iyi işler çıkartıyorduk. Trabzonspor’a az pozisyon veriyorduk. Aynı zamanda rakip ceza sahasına çok fazla giriyorduk ve bence iyiydik. O yüzden değişiklik yapmadım. Fakat sonra ikinci golü yedik. Yemememiz gerekiyordu bu golü. Bence oyuncularım gerçekten iyi bir maç çıkarttı. Eğer o golü yemeyip devam etseydik daha farklı şeyler de olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetlere genellikle sinirlendiğini ancak bu karşılaşmada oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Bugünkü performanstan çok memnunum. Negatif bir performans görmedim. Sadece sonuç bizim için negatif oldu. Daha dikkatli olursak bunlar çözülebilir şeyler. Önümüzde büyük bir potansiyel olduğunu ve çalışarak çok daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Italiano, Trabzonspor yenilgisini yorumladı! "Bugünkü performanstan çok memnunum"

"ORKUN'UN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

Orkun’un takım için önemine vurgu yapan Italiano, "Orkun gerçek bir lider, gerçek bir kaptan, gerçek bir şampiyon. Bugün onun eksikliğini hissettik. Özellikle son 20 metreye çok fazla girdik, rakip ceza sahasına çok fazla girdik. Onun son vuruşlarını, son paslarını ve oyun aklını aradığımızı düşünüyorum. Olsa belki daha farklı olabilirdi" dedi.

"BU KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Deplasman performanslarında yaşadıkları sorunlara değinen Italiano, bu konuda hızlı bir çözüm bulmaları gerektiğini belirterek, "Ben çok açık ve dürüst bir insan olduğumu düşünüyorum. Dış sahada bazı şeyleri düzeltmemiz, bazı dokunuşlar yapmamız ve hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Taraftarınız yanınızda olmadığı zaman kazanamamak bence kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Büyük takımların iç sahada ve deplasmanda aynı performansı göstermesi gerektiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Eğer büyük takımsanız, iç sahada nasıl oynuyorsanız deplasmanda da öyle oynamanız gerekir. Her yerde aynı şekilde oynamanız ve kendinizi aynı şekilde göstermeniz gerekir" şeklinde konuştu.

"ÇÖZÜMÜ BEN VE EKİBİM BULACAĞIZ"

Deplasmanda yaşadıkları sorunların nedenlerine de değinen Italiano, "Bence problem karakter problemi. Son dokunuşlarda, son paslarda sorunlarımız olabiliyor. Karar anlarında hata yaptığımızı ve yeterince konsantre olmadığımızı düşünüyorum. Deplasmanda maalesef bunları yapıyoruz. İç sahada bu konularda gayet iyiyiz ancak deplasmanda konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi düşürüyoruz. Oyunu okumakta zorlanabiliyoruz. Sonrasında da mağlubiyetler geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Deplasman mağlubiyetlerinin kendisini yormaya başladığını açıkça dile getiren Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deplasmanda mağlubiyet alma olayı beni gerçekten artık sinirlendirmeye başladı. Beni yormaya başladığını söyleyebilirim. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Çözümü bulacak kişi de ben ve ekibim. Bir takımın iç sahada farklı, deplasmanda farklı oynaması gerçekten asla kabul edilebilir bir şey değil."

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#Beşiktaş
#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Vincenzo Italiano
#Orkun
#Spor
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