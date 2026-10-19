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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 22:28

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi! "Gol atmak çok keyifli oldu"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un ilk golünü atan Ozan Tufan, "Önemli olan burada 3 puanı alabilmekti. Bugün galibiyetin tadını çıkarıyoruz. Benim için de gol atmak gerçekten çok keyifli oldu, çok mutlu hissettim" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor'da Ozan Tufan, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 22:28

'de 8. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında dev derbide ile , Trabzon'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadeleyi Ozan Tufan ve 'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi! "Gol atmak çok keyifli oldu"

Trabzonspor'da ilk golün sahibi Ozan Tufan, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi! "Gol atmak çok keyifli oldu"

UEFA Konferans Ligi'nde KuPS'a karşı zor bir sahada oynayarak geldiklerini hatırlatan Ozan Tufan, "Onun da biraz yorgunlukları vardı takımın bazı oyuncularında. Bugün büyük bir maçtı, derbi maçıydı. Biz de ona göre konsantre olduk ve ona göre bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bizim açımızdan gayet iyi geçti diyebilirim. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar da verdik. Onların üstünde çalışıp daha iyi geliştireceğiz kendimizi. Önemli olan burada 3 puanı alabilmekti. Onun için çok mutluyuz." dedi.

Yoğun bir tempoda olduklarını belirten Ozan, "Bizim için gerçekten önemli bir gündü. Bu maçı kazanmamız lazımdı çünkü puan skalası biraz açılmıştı eğer mağlup olsaydık. Bugün galibiyetin tadını çıkarıyoruz. Benim için de gol atmak gerçekten çok keyifli oldu, çok mutlu hissettim. Eşime ve çocuğuma bugün gol atacağıma dair söz vermiştim. Onlara sözümü tutabildiğim için mutluyum. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onları da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Benim için çok özel bir gündü." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Ozan Tufan
#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#mohamed salah
#Spor
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