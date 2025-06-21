Beşiktaş'ta Joao Mario ayrılığı!

Beşiktaşlı Joao Mario için ayrılık çanları çalmaya başladı. Beşiktaş yönetimi, Suudi Arabistan'dan gelecek iyi bir teklifle birlikte Joao Mario'ya veda etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA JOAO MARIO AYRILIĞI

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları devam ederken, Joao Mario için sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Joao Mario'ya Suudi ekipleri talip oldu ve kritik bir süreç başladı! Son olarak da Portekizli oyuncu için yakın zamanda resmi temasların gerçekleşmesi bekleniyor.

JOAO MARIO VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 39 mücadelede yer alan Joao Mario, 2261 dakika sahada kalmış ve 7 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.