Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy beklerken Mustafa Hekimoğlu için 9 milyon Euroluk teklif!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için transfer teklifi beklenirken, Hollanda devi Ajax'tan Mustafa Hekimoğlu hamlesi geldi. 18 yaşındaki hücumcuyu uzun zamandır takip eden Ajax, Beşiktaş'a 9 milyon Euroluk resmi teklifini iletti.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ayrılığı planlanırken, Mustafa Hekimoğlu sürprizi yaşandı. Ole Gunnar Solskjaer'in Semih Kılıçsoy'un gönderilmesine olumlu yaklaştığı süreçte, Ajax'tan transferde ters köşe minvalinde Mustafa Hekimoğlu kritiği geldi.

BEŞİKTAŞ'TA MUSTAFA HEKİMOĞLU TRANSFERİ İÇİN 9 MİLYON EURO MASADA

Ajax, Mustafa Hekimoğlu için Beşiktaş'a 9 milyon Euro teklif etti ama Ole Gunnar Solskjaer'den transfere izin çıkmadı. Ayrıca Ajax'ın ödeme planından da memnun olmayan Beşiktaş yönetimi, Hollanda devine olumsuz cevap verdi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 32 maça çıkan Mustafa, 969 dakika sahada kalmış ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.