Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'ta kanat hareketliliği! Inter'in yıldızı için yöntem belirlendi

Beşiktaş, kanat transferi için kolları sıvadı. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Inter'de oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Luis Henrique için hamle yapılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta kanat hareketliliği! Inter'in yıldızı için yöntem belirlendi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 09:57

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş’ta Rafa Silva ve Demir Ege Tıknaz takımdan ayrıldı. Tammy Abraham için ise Aston Villa harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN KANAT TRANSFERİ

Kara Kartalda gidecek oyuncuların yanı sıra gelecek oyuncular da merak ediliyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren yönetim kanat oyuncusu almak için kolları sıvadı.

Beşiktaş'ta kanat hareketliliği! Inter'in yıldızı için yöntem belirlendi

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda Inter'den Luis Henrique listeye alındı. Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna dahil edebilecek bir yöntem arıyor.

LUİS HENRİQUE ATAĞI

Beşiktaş, İtalyan ekibinin sağ kanat transferini yapmasını beklese de henüz istediği sonuç ortaya çıkmadı. Inter'de Dumfries'in sakatlığı sonrası sağda forma giymeye başlayan 24 yaşındaki isim için yönetimin bir hamle daha yapacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta kanat hareketliliği! Inter'in yıldızı için yöntem belirlendi

Kartal, Henrique konusunda teknik ekibin ısrarıyla satın alma şartıyla kiralama yolunu bir kez daha deneyecek. Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro. Bu sezon Inter formasıyla 22 maçta görev alan Luis Henrique, 1 asist yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş kasasını dolduruyor! Abraham, Rafa Silva ve Demir Ege'nin satışından dev gelir
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.