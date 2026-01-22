Beşiktaş'ta kanat hareketliliği! Inter'in yıldızı için yöntem belirlendi

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş’ta Rafa Silva ve Demir Ege Tıknaz takımdan ayrıldı. Tammy Abraham için ise Aston Villa harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN KANAT TRANSFERİ

Kara Kartalda gidecek oyuncuların yanı sıra gelecek oyuncular da merak ediliyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren yönetim kanat oyuncusu almak için kolları sıvadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda Inter'den Luis Henrique listeye alındı. Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna dahil edebilecek bir yöntem arıyor.

LUİS HENRİQUE ATAĞI

Beşiktaş, İtalyan ekibinin sağ kanat transferini yapmasını beklese de henüz istediği sonuç ortaya çıkmadı. Inter'de Dumfries'in sakatlığı sonrası sağda forma giymeye başlayan 24 yaşındaki isim için yönetimin bir hamle daha yapacağı belirtildi.

Kartal, Henrique konusunda teknik ekibin ısrarıyla satın alma şartıyla kiralama yolunu bir kez daha deneyecek. Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro. Bu sezon Inter formasıyla 22 maçta görev alan Luis Henrique, 1 asist yaptı.