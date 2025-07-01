Beşiktaş'ta köklü değişim! 6 oyuncuyla yollar ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadroya yapılanmaya gidiyor.

BEŞİKTAŞ 6 YABANCIYLA YOLLARINI AYIRDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin ile yollar ayrıldı.

Oyunculara verdiği emekler için teşekkür edilirken, kariyerlerinin devamında başarı dilekleri paylaşıldı.