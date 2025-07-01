Beşiktaş'ta köklü değişim! 6 oyuncuyla yollar ayrıldı

İstanbul
Şampiyonluk yarışında ezeli rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş, yeni sezona iddialı girmeyi hedefliyor. Kadroda köklü değişime giden siyah beyazlılar, 6 yabancı oyuncuyla yollarını ayırdı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadroya yapılanmaya gidiyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin ile yollar ayrıldı.
Oyunculara verdiği emekler için teşekkür edilirken, kariyerlerinin devamında başarı dilekleri paylaşıldı.