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Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta neşter vuruldu! Başkan Serdar Adalı ayrılık kararını verdi

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla Ciro Immobile için nihai kararını verdi. Başkan Serdar Adalı, Beşiktaş'taki performansını beğenmediği ve ciddi bir mali yük olarak gördüğü Ciro Immobile ile ayrılığa hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ta neşter vuruldu! Başkan Serdar Adalı ayrılık kararını verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 12:27

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in de aynı fikirde olmasıyla Ciro Immobileyi resmen gözden çıkardı. Beşiktaş ile Ciro Immobile birlikteliğini işlevsel görmeyen Serdar Adalı, önümüzdeki yaz İtalyan golcüden kulüp bulmasını isteyecek.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAR ADALI'DAN CIRO IMMOBILE KARARI

2025 yılında Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen Ciro Immobile, Sabah'ın haberine göre resmen gözden çıkarıldı. Sahadaki ağır halleriyle de tepki çeken 34 yaşındaki hücumcu, Serdar Adalı'nın radarına takıldı! 6 milyon Euro maaş alan Immobile'nin performansından hiç memnun olmayan Adalı, teknik adam Solskjaer'in de onayıyla yıldız futbolcuyu göndermeye karar verdi. Halihazırda 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan hücumcunun bonservissiz ayrılmasına izin verecek olan Beşiktaş, 6 milyon Euro maaş yükünden kurtulduktan sonra o bölgeye daha genç ve dinamik bir isim transfer edecek.

Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı

AİLESİ İTALYA'YA DÖNDÜ

Ciro Immobile'nin ailesi geçtiğimiz haftalarda tekrar İtalya'ya yerleşirken, halihazırda İstanbul'da tek başına yaşayan futbolcunun da ayrılmak istediği pek çok kez medyada yer almıştı. Esasen ise iki tarafın da anlaşmasıyla önümüzdeki yaz Beşiktaş'ya yıldız isme resmen veda edilecek.

Ciro Immobile haberleri | Son dakika Immobile Beşiktaş haberi - Futbol

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş kariyerine fena başlamayan ama sezon ilerledikçe de performansını koruyamayan Immobile, siyah beyazlı forma ile 29 maça çıktı ve 14 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

CIRO IMMOBILE'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
34 yaşındaki Immobile'nin şu anki piyasa değeri 3.30 milyon Euro.

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