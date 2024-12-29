Beşiktaş’ta oy verme işlemi başladı! Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel yarışıyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Aralık 2024 11:03 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:11

Beşiktaş’ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in sırasıyla yaptığı konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı.