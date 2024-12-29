Beşiktaş’ta oy verme işlemi başladı! Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel yarışıyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Aralık 2024 11:03 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:11
Beşiktaş’ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in sırasıyla yaptığı konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı.
Beşiktaş’ta düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda; başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel konuşma yaptı.
İki adayın ardından üyeler, sandıkların başına giderek oy verme işlemine başladı. Yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanacağı genel kurulda, Hüseyin Yücel için mavi, Serdal Adalı için beyaz oy pusulası tercih edilecek.
KONGRE SAAT 17'DE SONA ERECEK
Kullanılan oylar 25 sandıkta toplanacak. Seçimi kazanan aday Beşiktaş'ın 36. başkanı olacak. Kongrede saat 17.00 itibarıyla kapılar kapanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı