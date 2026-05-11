Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'ta radikal karar! Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan kritik görüşme: Transfer şov başlıyor

Beşiktaş'ta Trabzonspor yenilgisi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'a yapılan protestolar yönetimi harekete geçirdi. İstifa etmeyi düşünen Sergen Yalçın son anda istifadan döndürüldü. Başkan Serdal Adalı'nın ise gelecek sezon için düğmeye bastığı ve transfer sayısının arttıralacağı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta radikal karar! Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan kritik görüşme: Transfer şov başlıyor
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 10:01

Trendyol Süper Lig’de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan gelecek sezon planlarına hızlı başladı. Trabzonspor yenilgisi sonrası 'a yönelik yüksek sesli protestoları ve istifa çağrıları bardağı taşıran son damla oldu. Sergen Yalçın’ın istifa kararı engellenirken gelecek sezona hızlı giriş için kollar sıvandı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'ta radikal karar! Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan kritik görüşme: Transfer şov başlıyor

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Trabzonspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'a yönelik eleştirilere rağmen Beşiktaş yönetimi, kaptan Orkun Kökçü'nün de desteğiyle gelecek sezon için radikal transfer planları yapma kararı aldı.
Sergen Yalçın'ın istifa kararı engellendi ve görevine devam ediyor.
Kaptan Orkun Kökçü'nün Sergen Yalçın'a sahip çıkarak yönetime baskı yaptığı belirtildi.
Başkan Serdal Adalı öncülüğünde 1.5 saat süren acil bir yönetim toplantısı yapıldı.
Yönetim, gelecek sezon için kadroya yapılacak takviye sayısını artırarak dev bir transfer şovu başlatmayı planlıyor.
Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın, kritik Çaykur Rizespor maçından sonra son kez bir araya gelerek nihai yol haritasını belirleyecek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'ta radikal karar! Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan kritik görüşme: Transfer şov başlıyor

SERGEN YALÇIN GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Trbzonspor mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odak noktası haline gelen Sergen Yalçın, yaptığı "Görevim devam ediyor" açıklamasıyla pes etmeyeceğinin sinyalini verirken, arka planda yaşananlar da gün yüzüne çıktı.

İstifa baskılarının zirve yaptığı anlarda, takımın tecrübeli kaptanı ve orta sahadaki lideri 'nün devreye girdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun Sergen Yalçın'a sahip çıkarak takım adına hocasının istifa etmesini kesinlikle istemediği ve arkasında durduğu belirtildi. Orkun'un bu hamlesinin ardından yönetimi de tecrübeli çalıştırıcıya olan desteğini devam ettirme kararı aldı.

Beşiktaş'ta radikal karar! Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan kritik görüşme: Transfer şov başlıyor

SERDAL ADALI ÖNCÜLÜĞÜNDE 1.5 SAAT SÜREN ACİL TOPLANTI

Başkan Serdal Adalı öncülüğünde yaklaşık 1.5 saat süren acil bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon için çok radikal kararlar aldı.

Takımda ciddi bir değişime gitmeye hazırlanan yönetimin, için de düğmeye bastığı kaydedildi. Daha önce kadroya en az 6 takviye yapacağını ifade eden Başkan Adalı'nın, yaşanan bu krizin ardından söz konusu rakamı daha da yukarı çekeceği ve dev bir transfer şovu başlatacağı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim ile Sergen Yalçın'ın, kritik Çaykur Rizespor maçından hemen sonra son kez bir araya geleceği ve Beşiktaş'ın yeni sezondaki nihai yol haritasının bu toplantıda kesin olarak belirleneceği vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray vazgeçiyor, Beşiktaş devreye giriyor! Noa Lang transferinde menajerle görüşmelere başlandı
ETİKETLER
#Beşiktaş
#orkun kökçü
#transfer
#sergen yalçın
#Futbol
#Serdal Adalı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.