Trendyol Süper Lig’de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş gelecek sezon planlarına hızlı başladı. Trabzonspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'a yönelik yüksek sesli protestoları ve istifa çağrıları bardağı taşıran son damla oldu. Sergen Yalçın’ın istifa kararı engellenirken gelecek sezona hızlı giriş için kollar sıvandı.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta radikal karar! Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan kritik görüşme: Transfer şov başlıyor Trabzonspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'a yönelik eleştirilere rağmen Beşiktaş yönetimi, kaptan Orkun Kökçü'nün de desteğiyle gelecek sezon için radikal transfer planları yapma kararı aldı. Sergen Yalçın'ın istifa kararı engellendi ve görevine devam ediyor. Kaptan Orkun Kökçü'nün Sergen Yalçın'a sahip çıkarak yönetime baskı yaptığı belirtildi. Başkan Serdal Adalı öncülüğünde 1.5 saat süren acil bir yönetim toplantısı yapıldı. Yönetim, gelecek sezon için kadroya yapılacak takviye sayısını artırarak dev bir transfer şovu başlatmayı planlıyor. Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın, kritik Çaykur Rizespor maçından sonra son kez bir araya gelerek nihai yol haritasını belirleyecek.

SERGEN YALÇIN GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Trbzonspor mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odak noktası haline gelen Sergen Yalçın, yaptığı "Görevim devam ediyor" açıklamasıyla pes etmeyeceğinin sinyalini verirken, arka planda yaşananlar da gün yüzüne çıktı.

İstifa baskılarının zirve yaptığı anlarda, takımın tecrübeli kaptanı ve orta sahadaki lideri Orkun Kökçü'nün devreye girdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun Sergen Yalçın'a sahip çıkarak takım adına hocasının istifa etmesini kesinlikle istemediği ve arkasında durduğu belirtildi. Orkun'un bu hamlesinin ardından Serdal Adalı yönetimi de tecrübeli çalıştırıcıya olan desteğini devam ettirme kararı aldı.

SERDAL ADALI ÖNCÜLÜĞÜNDE 1.5 SAAT SÜREN ACİL TOPLANTI

Başkan Serdal Adalı öncülüğünde yaklaşık 1.5 saat süren acil bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon için çok radikal kararlar aldı.

Takımda ciddi bir değişime gitmeye hazırlanan yönetimin, transfer için de düğmeye bastığı kaydedildi. Daha önce kadroya en az 6 takviye yapacağını ifade eden Başkan Adalı'nın, yaşanan bu krizin ardından söz konusu rakamı daha da yukarı çekeceği ve dev bir transfer şovu başlatacağı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim ile Sergen Yalçın'ın, kritik Çaykur Rizespor maçından hemen sonra son kez bir araya geleceği ve Beşiktaş'ın yeni sezondaki nihai yol haritasının bu toplantıda kesin olarak belirleneceği vurgulandı.