Beşiktaş'ta radikal karar! Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan kritik görüşme: Transfer şov başlıyor

Trendyol Süper Lig’de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş gelecek sezon planlarına hızlı başladı. Trabzonspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'a yönelik yüksek sesli protestoları ve istifa çağrıları bardağı taşıran son damla oldu. Sergen Yalçın’ın istifa kararı engellenirken gelecek sezona hızlı giriş için kollar sıvandı.
Trbzonspor mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odak noktası haline gelen Sergen Yalçın, yaptığı "Görevim devam ediyor" açıklamasıyla pes etmeyeceğinin sinyalini verirken, arka planda yaşananlar da gün yüzüne çıktı.
İstifa baskılarının zirve yaptığı anlarda, takımın tecrübeli kaptanı ve orta sahadaki lideri Orkun Kökçü'nün devreye girdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun Sergen Yalçın'a sahip çıkarak takım adına hocasının istifa etmesini kesinlikle istemediği ve arkasında durduğu belirtildi. Orkun'un bu hamlesinin ardından Serdal Adalı yönetimi de tecrübeli çalıştırıcıya olan desteğini devam ettirme kararı aldı.
Başkan Serdal Adalı öncülüğünde yaklaşık 1.5 saat süren acil bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon için çok radikal kararlar aldı.
Takımda ciddi bir değişime gitmeye hazırlanan yönetimin, transfer için de düğmeye bastığı kaydedildi. Daha önce kadroya en az 6 takviye yapacağını ifade eden Başkan Adalı'nın, yaşanan bu krizin ardından söz konusu rakamı daha da yukarı çekeceği ve dev bir transfer şovu başlatacağı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim ile Sergen Yalçın'ın, kritik Çaykur Rizespor maçından hemen sonra son kez bir araya geleceği ve Beşiktaş'ın yeni sezondaki nihai yol haritasının bu toplantıda kesin olarak belirleneceği vurgulandı.