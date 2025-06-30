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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan sert çıkış: Bright Osayi-Samuel'e ültimatom!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ertan Süzgün'ün haberine göre Bright Osayi-Samuel'e net bir tavır sergiledi. Beşiktaş'ta oynaması için Bright Osayi-Samuel ile görüşmeler yapan Serdal Adalı, son yaşananlardan sonra Nijeryalı beke sert bir mesaj verdi.

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan sert çıkış: Bright Osayi-Samuel'e ültimatom!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 22:51
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 22:51

Beşiktaş'ta Bright Osayi-Samuel için Serdal Adalı son noktayı koydu. Beşiktaş'a transfer olmak için son anda daha çok para isteyen Bright Osayi-Samuel'e, Serdal Adalı'dan ültimatom geldi.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN TRANSFER KRİTİĞİ

Bright Osayi-Samuel fikir değiştirip, 'İlk anlaştığımız şartlarda gelmeye hazırız’ derken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise maaşı daha da aşağıya çekti ve ‘Buyurun, gelin’ dedi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan sert çıkış: Bright Osayi-Samuel'e ültimatom!

BEŞİKTAŞ'IN BRIGHT OSAYI-SAMUEL TRANSFERİNDE NE OLMUŞTU?

Beşiktaş ile anlaşan Bright Osayi-Samuel, menajerliğini yapan babası aracılığıyla son anda daha fazla para istemiş ve Beşiktaş görüşmeleri sonlandırmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

OSAYI TRANSFERİ NASIL İLERLEYECEK?
Nijeryalı savunmacının, daha iyi bir kontrat teklifi alamaması durumunda Beşiktaş'a imza atacağı düşünülüyor.
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