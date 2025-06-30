Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan sert çıkış: Bright Osayi-Samuel'e ültimatom!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ertan Süzgün'ün haberine göre Bright Osayi-Samuel'e net bir tavır sergiledi. Beşiktaş'ta oynaması için Bright Osayi-Samuel ile görüşmeler yapan Serdal Adalı, son yaşananlardan sonra Nijeryalı beke sert bir mesaj verdi.
Beşiktaş'ta Bright Osayi-Samuel için Serdal Adalı son noktayı koydu. Beşiktaş'a transfer olmak için son anda daha çok para isteyen Bright Osayi-Samuel'e, Serdal Adalı'dan ültimatom geldi.
Bright Osayi-Samuel fikir değiştirip, 'İlk anlaştığımız şartlarda gelmeye hazırız’ derken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise maaşı daha da aşağıya çekti ve ‘Buyurun, gelin’ dedi.
Beşiktaş ile anlaşan Bright Osayi-Samuel, menajerliğini yapan babası aracılığıyla son anda daha fazla para istemiş ve Beşiktaş görüşmeleri sonlandırmıştı.