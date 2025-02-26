Beşiktaş'ta Serdar Adalı resmen devrede! Kerem Aktürkoğlu transferi bitiriyor

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Benficalı Andreas Schjelderup transferi için temasları ilerletirken, Kerem Aktürkoğlu da devreye girdi. Beşiktaş'ta Serdar Adalı'nın Andreas Schjelderup için planlamaları devam ederken, Kerem Aktürkoğlu da oyuncuya olumlu bilgiler veriyor, işte detaylar.

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı Andreas Schjelderup transferiyle ilgilenirken, Kerem Aktürkoğlu'ndan da destek geldi. Serdar Adalı, Beşiktaş adına Andreas Schjelderup görüşmelerini Benfica Direktörü Simao Sabrosa ile yaparken, Kerem Aktürkoğlu da Norveçli oyuncuya İstanbul'daki futbol ortamını anlattı.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAR ADALI VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN SÜRPRİZ TRANSFER SÜRECİ

Beşiktaş'ın uzun zamandır yakından ilgilendiği Andreas Schjelderup transferinde yeni gelişmeler yaşandı. İlk etapta Benfica'dan hayır alan Beşiktaş, Serdar Adalı'nın temaslara devam etmesiyle önümüzdeki yaz için süreci ilerletiyor. Ole Gunnar Solksjaer'in onayıyla Andreas Schjelderup için her şey adım adım tasarlanırken, Kerem Aktürkoğlu da Norveçli oyuncuya İstanbul'u ve futbol ortamını anlattı! Esas beklenti ise Schjelderup'un şahsen ikna olması, zira oyuncunun istemesi durumunda Benfica'nın fikir değiştireceği ve transfere onay vereceği düşünülüyor.

KRİTİK YATIRIM

Keny Arroyo gibi genç oyuncu transferleriyle yeni bir yapılanma sürecinin sinyallerini veren Beşiktaş'ta, Andreas Schjelderup hamlesi önemli bir yatırım olarak planlanıyor. Halihazırda 10 milyon Euro piyasa değeri olan kanat oyuncusu, Benfica'ya 9 milyon Euroya transfer edilmişti. Beşiktaş'ın anlaşmayı tamamlaması halinde, bonservisi taksitlerle yapılandırması bekleniyor.

PERFORMANSI

20 yaşındaki Norveçli, bu sezon Benfica formasıyla 22 maça çıktı ve 3 gol ile 4 asistlik katkı sağladı. Son olarak da bu müsabakalarda 797 dakika süre bulan futbolcunun, düzenli forma garantisiyle Beşiktaş seçeneğine olumlu yaklaşması bekleniyor.