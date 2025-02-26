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Editor
 | Burak Ayaydın

TFF'den yabancı hakem kararı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da aynı talep gelmişti. Sabah'ın haberine göre ise Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakem konusundaki kararını verdi.

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TFF'den yabancı hakem kararı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 10:27

Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki performansı beğenilen Slavko Vincic için Beşiktaş ve Trabzonspor'dan açıklama gelmiş, kendi maçlarında da yabancı hakem olmasını istediklerini belirtmişlerdi.

TFF KARARINI VERDİ

Slavko Vincic'in performansından çok memnun olan TFF, Sabah'ın haberine göre kritik süreç ile ilgili kararını verdi. An itibarıyla Beşiktaş ve Trabzonspor'un Vincic talebine olumlu yaklaşan TFF, derbilerde yabancı hakem uygulamasını devam ettirme kararı aldı.

TFF'den yabancı hakemle ilgili karar: Trabzonspor ve Beşiktaş da talep etmişti - 1. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

SLAVKO VINCIC AVRUPA'DA EN SON HANGİ MAÇI YÖNETTİ?
Sloven hakem, son olarak PSV Eindhoven-Juventus maçını yönetmişti.

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ETİKETLER
#trabzonspor
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Beşiktaş Camia
#Slavko Vincic
#Spor
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