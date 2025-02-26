TFF'den yabancı hakem kararı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da aynı talep gelmişti. Sabah'ın haberine göre ise Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakem konusundaki kararını verdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki performansı beğenilen Slavko Vincic için Beşiktaş ve Trabzonspor'dan açıklama gelmiş, kendi maçlarında da yabancı hakem olmasını istediklerini belirtmişlerdi.

TFF KARARINI VERDİ

Slavko Vincic'in performansından çok memnun olan TFF, Sabah'ın haberine göre kritik süreç ile ilgili kararını verdi. An itibarıyla Beşiktaş ve Trabzonspor'un Vincic talebine olumlu yaklaşan TFF, derbilerde yabancı hakem uygulamasını devam ettirme kararı aldı.