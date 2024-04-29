Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Haber bekliyor

29 Nisan 2024 11:10 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:12

Fenerbahçe derbisinden 2-1’lik yenilgiyle ayrılan ve oynadığı futbol ile taraftarlarını üzen Beşiktaş’ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Serdar Topraktepe ile sezonu bitirmek isteyen Hasan Arat ve yönetimi yeni teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda listede yabancı isimler dışında Türk isimler de öne çıkıyor.

NURİ ŞAHİN BELİRSİZLİĞİ

Daha önce Antalyaspor’u çalıştıran Borussia Dortmund’un yardımcı antrenörü Nuri Şahin en güçlü aday olarak öne çıkmıştı. Hatta Hasan Arat’ın Nuri Şahin ile görüştüğü belirtilmişti.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu. Teknik direktör konusunda açıklama yapan Aybaba, Sergen Yalçın'ın da listelerinde olduğunu söyledi.

SERGEN YALÇIN HABER BEKLİYOR

Sergen Yalçın’ın Antalyaspor ile sözleşme yenilemediği açıklanmıştı. Nuri Şahin belirsizliği sonrası Sergen Yalçın en büyük aday olarak öne çıkıyor.

Fanatik’te de yer alan detaya göre Sergen Yalçın’ın yeni sezonda Beşiktaş’tan haber beklediği iddia edildi. Hasan Arat yönetiminin ise yabancı teknik direktörden yana olduğu söyleniyor.