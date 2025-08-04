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 | Murat Makas

Beşiktaş'ta St.Patricks maçı öncesi sıcak gelişme! Transferde 2 yıldız radarda

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek ve sol bek için kolları sıvadı. St.Patricks maçına kadar transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar iki yıldız ismi radarına aldı.

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Beşiktaş'ta St.Patricks maçı öncesi sıcak gelişme! Transferde 2 yıldız radarda
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:45

'nde St.Patricks ve Süper Lig’de Kayserispor maçına hazırlanan , çalışmalarına son hızda devam ediyor. Perşembe günü Konferans Ligi'nde St.Patricks ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, iki ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta St.Patricks maçı öncesi sıcak gelişme! Transferde 2 yıldız radarda

David Jurasek'in sol bekteki performansının eleştirilmesi sonrası bir sol bek hamlesi gelebilir. Yönetim aynı zamanda sağ bek transferi için de bastırıyor. Kartal, eski futbolcusu 'la yeniden temasa geçti.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Rangers'ta aradığını bulamayan ve son dönemlerde kadroya alınmayan 24 yaşındaki futbolcu, yuvasına dönmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta St.Patricks maçı öncesi sıcak gelişme! Transferde 2 yıldız radarda

BONSERVİS BEKLENTİSİ

İskoç ekibinin, Rıdvan Yılmaz'ın transferinden 4-5 milyon Euro civarında gelir beklentisinde olduğu belirtildi.

GLASGOW'DA 77 MAÇA ÇIKTI

Glasgow ile toplamda 77 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol atarken, 6 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı. 2022 yılında İskoçya'ya giden Rıdvan Yılmaz'ın kulübü ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

SAĞ BEKTE ROTA İSPANYA

Kartal, sağ bek için ise İspanya La Liga 2 ekiplerinden Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez ile temas halinde. Sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan 30 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta St.Patricks maçı öncesi sıcak gelişme! Transferde 2 yıldız radarda

Öte yandan tecrübeli oyuncuyla Rusya Ligi ekiplerinden Rubin Kazan'ın da ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş'ın, bu iki ismi 7 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile oynanacak maça yetiştirmeye çalıştığı kaydedildi. Karşılaşma için listeler UEFA'ya verilse de son 24 saate kadar siyah-beyazlıların iki değişiklik hakkı bulunuyor.

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#transfer
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#rıdvan yılmaz
#Luis Perez
#St. Patricks
#Spor
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