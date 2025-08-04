Beşiktaş'ta St.Patricks maçı öncesi sıcak gelişme! Transferde 2 yıldız radarda

UEFA Konferans Ligi'nde St.Patricks ve Süper Lig’de Kayserispor maçına hazırlanan Beşiktaş, transfer çalışmalarına son hızda devam ediyor. Perşembe günü Konferans Ligi'nde St.Patricks ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, iki ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

David Jurasek'in sol bekteki performansının eleştirilmesi sonrası bir sol bek hamlesi gelebilir. Yönetim aynı zamanda sağ bek transferi için de bastırıyor. Kartal, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'la yeniden temasa geçti.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Rangers'ta aradığını bulamayan ve son dönemlerde kadroya alınmayan 24 yaşındaki futbolcu, yuvasına dönmeye sıcak bakıyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

İskoç ekibinin, Rıdvan Yılmaz'ın transferinden 4-5 milyon Euro civarında gelir beklentisinde olduğu belirtildi.

GLASGOW'DA 77 MAÇA ÇIKTI

Glasgow ile toplamda 77 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol atarken, 6 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı. 2022 yılında İskoçya'ya giden Rıdvan Yılmaz'ın kulübü ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

SAĞ BEKTE ROTA İSPANYA

Kartal, sağ bek için ise İspanya La Liga 2 ekiplerinden Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez ile temas halinde. Sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan 30 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.

Öte yandan tecrübeli oyuncuyla Rusya Ligi ekiplerinden Rubin Kazan'ın da ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş'ın, bu iki ismi 7 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile oynanacak maça yetiştirmeye çalıştığı kaydedildi. Karşılaşma için listeler UEFA'ya verilse de son 24 saate kadar siyah-beyazlıların iki değişiklik hakkı bulunuyor.

