Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! İstanbul'a geliyor, 4 yıllık anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş, Gedson Fernandes’in yerini doldurmayı hedefliyor. Kara Kartal bu doğrultuda 28 yaşındaki Nijeryalı Wilfred Ndidi ile temas kurdu.

NDIDI GELİŞMESİ

Premier Lig'den küme düşen Leicester City'den ayrılmaya karar veren Wilfred Ndidi Beşiktaş’a olumlu bakıyor. Beşiktaş yönetiminin transferde söz kestiği oyuncuyu İstanbul’a davet ettiği bildirildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Beşiktaş ile Leicester City arasındaki anlaşma tamamlandı. Ndidi sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi.

Öte yandan siyah-beyazlılarda gönderilecek oyuncular da gündemde. Semih Kılıçsoy’un İtalya’ya transferi sonrası gözler diğer genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu’na çevrildi. Mustafa Hekimoğlu’nun da talipleri olduğu ve takımdan gönderileceği iddia ediliyor.