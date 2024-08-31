Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Demir Ege Tıknaz Portekiz'e gidiyor
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 17:11 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 17:11
Yeni sezona iddialı başlayan Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Oxlade Chamberlain ve Vincent Aboubakar gibi isimlerin takımdan gönderilmesi için yopun çaba harcanıyor. 3 futbolcunun gitmesi beklenirken sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı Portekiz ekibi Rio Ave'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sezona iyi başlayan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Daniel Amartey, Oxlade Chamberlain ve Vincent Aboubakar gibi yıldız isimleri takımdan göndermek için yoğun uğraş veren siyah-beyazlı kulüpte sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.
5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye 1 sezonluğuna kiralandı.
19 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta toplam 29 maça çıkan Demir Ege, 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: tgrthaber.com