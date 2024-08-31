Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Demir Ege Tıknaz Portekiz'e gidiyor

31 Ağustos 2024 17:11 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 17:11

Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sezona iyi başlayan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Daniel Amartey, Oxlade Chamberlain ve Vincent Aboubakar gibi yıldız isimleri takımdan göndermek için yoğun uğraş veren siyah-beyazlı kulüpte sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye 1 sezonluğuna kiralandı.

19 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta toplam 29 maça çıkan Demir Ege, 2 asistlik performans sergiledi.