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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta sürpriz transfer: Yıldız oyuncuyla görüşmeler başladı!

Beşiktaş'tan transferde kritik bir hamle geldi. Thomas Partey transferi için planlamalar yapan Beşiktaş, yıldız orta sahayla resmen görüşmelere başladı.

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Beşiktaş'ta sürpriz transfer: Yıldız oyuncuyla görüşmeler başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 23:00

'tan Thomas Partey transferi için sürpriz bir hamle geldi. Ole Gunnar Solskjaer'in takımda görmek istediği Thomas Partey için resmen devreye giren Beşiktaş, yıldız oyuncuyla görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ ORTA SAHA TRANSFERİ İÇİN SÖZLEŞME KRİTİĞİ

Beşiktaş'ta şampiyonluk kadrosu için çalışmalar devam ederken, Thomas Partey'e de kontrat teklif edildi. Halihazırda Beşiktaş orta sahasındaki en önemli isim olacağı düşünülen Thomas Partey; yüksek maaş isteği sebebiyle süreci ağırdan alırken, Beşiktaş tarafındaysa orta yolu bulacak bir anlaşma yapılması gerektiği net şekilde ifade edildi. Sonuç olarak ise yıldız oyuncunun kararını bekleyen Beşiktaş, Thomas Partey'in kabul etmesi halinde deneyimli orta sahayla ivedi şekilde sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ta sürpriz transfer: Yıldız oyuncuyla görüşmeler başladı!

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ THOMAS PARTEY VE ARSENAL PERFORMANSI

Beşiktaş'ın sözleşme görüşmelerine başladığı Thomas Partey, Mikel Arteta'nın gelecek sezon planlamalarında yer almadığı için 'den yeni kontrat teklifi almamış ve boşa çıkmıştı. Esasen ise Arsenal'deki son sezonunda 52 müsabakada yer alan Thomas Partey, 4 gol ve 3 asistlik skor üretmişti.

Beşiktaş'ta sürpriz transfer: Yıldız oyuncuyla görüşmeler başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

THOMAS PARTEY BAŞKA TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR MU?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Thomas Partey, şu anda menajerler aracılığıyla birkaç farklı lig takımına önerilmiş durumda.
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