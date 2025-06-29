Beşiktaş'ta transfer resmen açıklandı!

Beşiktaş'ta David Jurasek transferinde mutlu son yaşandı. Bright Osayi-Samuel görüşmelerini son anda durduran Beşiktaş, David Jurasek konusundaysa imza sürecine geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek’in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır. David Jurasek’e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİNİN PERFORMANSI

Geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren David Jurasek, beklenen performansı verememiş ve 22 maçta 1122 dakika süre bulmuştu. Bu dönemde 3 de asist yapan 24 yaşındaki sol bek, an itibarıyla Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.