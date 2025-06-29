Beşiktaş'ta transfer sürprizi: Portekizli sağ bek!

İstanbul
Beşiktaş'ta sağ bek transferi için çalışmalar başladı. Beşiktaş yönetimi, Bright Osayi-Samuel krizinin ardından Nelson Semedo'yu gündemine aldı.
Beşiktaş'ta yeni transfer hedefi Nelson Semedo oldu. Beşiktaş'ın Bright Osayi-Samuel ile yaşadığı maaş krizi, an itibarıyla siyah beyazlıları yeni bir sürece başlatmış durumda.
Beşiktaş'ta Bright Osayi-Samuel'den sonra Nelson Semedo gündeme geldi. Halihazırda bonservisi de elinde olan Nelson Semedo, bir dönem Barcelona seviyelerine çıkmış ama sakatlığı sebebiyle istikrar sağlayamamıştı.
Geçtiğimiz sezonda Wolves ile 38 maça çıkan ve 3153 dakika süre alan Nelson Semedo, 5 asistlik de katkı sağlamıştı.