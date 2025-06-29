Beşiktaş'ta transfer sürprizi: Portekizli sağ bek!

Beşiktaş'ta yeni transfer hedefi Nelson Semedo oldu. Beşiktaş'ın Bright Osayi-Samuel ile yaşadığı maaş krizi, an itibarıyla siyah beyazlıları yeni bir sürece başlatmış durumda.

BEŞİKTAŞ'TA NELSON SEMEDO TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Beşiktaş'ta Bright Osayi-Samuel'den sonra Nelson Semedo gündeme geldi. Halihazırda bonservisi de elinde olan Nelson Semedo, bir dönem Barcelona seviyelerine çıkmış ama sakatlığı sebebiyle istikrar sağlayamamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GÖZDESİ NELSON SEMEDO'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Wolves ile 38 maça çıkan ve 3153 dakika süre alan Nelson Semedo, 5 asistlik de katkı sağlamıştı.