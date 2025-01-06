Beşiktaş'ta yeni yönetimin görevleri belli oldu!

06 Ocak 2025 21:41 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 21:49

Süper Lig takımı Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı'nın yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

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Beşiktaş’ta 29 Aralık Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Serdal Adalı​ ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş​ Stadyumu’ndaki Moda Merkezi’nde bugün düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Beşiktaş Yönetimi, mazbata töreninin ardından toplantı gerçekleştirerek görev dağılımını gerçekleştirdi.

Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimde, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkanlar Murat Kılıç ile Kaan Kasacı, genel sekreter Uğur Fora ve sayman Çağatay Abraş oldu.