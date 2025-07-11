Beşiktaş'ta yıldız oyuncu imzayı atıyor: Transferde bir sürpriz daha!

Beşiktaş'ta yıldız transferleri devam ediyor. Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, şimdi de Fenerbahçe'nin gündemindeki Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardı ve imza süreci için resmen geri sayım başladı.

Beşiktaş'ta transfer sezonu hızlı başladı. Tammy Abraham'ı kadrosuna katan ve Orkun Kökçü ile de anlaşmaya varan Beşiktaş, an itibarıyla ise Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Kyle Walker-Peters ile söz kesti.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ TRANSFERLERİ DEVAM EDİYOR

Kyle Walker-Peters ile söz kesen Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki sağ bek transferini yakın zamanda resmen duyurması bekleniyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan Kyle Walker-Peters, şu an itibarıyla resmen Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİNİN PERFORMANSI

Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Kyle Walker-Peters, geçen sezon Southampton ile 35 maça çıkmış ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.