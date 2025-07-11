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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu imzayı atıyor: Transferde bir sürpriz daha!

Beşiktaş'ta yıldız transferleri devam ediyor. Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, şimdi de Fenerbahçe'nin gündemindeki Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardı ve imza süreci için resmen geri sayım başladı.

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu imzayı atıyor: Transferde bir sürpriz daha!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 18:40

'ta sezonu hızlı başladı. Tammy Abraham'ı kadrosuna katan ve Orkun Kökçü ile de anlaşmaya varan Beşiktaş, an itibarıyla ise Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan ile söz kesti.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ TRANSFERLERİ DEVAM EDİYOR

Kyle Walker-Peters ile söz kesen Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki sağ bek transferini yakın zamanda resmen duyurması bekleniyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan Kyle Walker-Peters, şu an itibarıyla resmen Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu imzayı atıyor: Transferde bir sürpriz daha!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİNİN PERFORMANSI

Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Kyle Walker-Peters, geçen sezon Southampton ile 35 maça çıkmış ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu imzayı atıyor: Transferde bir sürpriz daha!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ İNGİLİZ BEK İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?
Kyle Walker-Peters, Southampton ile sözleşme uzatmadığı için bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılacak ve sadece imza parası süreci olacak.
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ETİKETLER
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#Kyle Walker-peters
#Spor
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