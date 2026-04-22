Beşiktaş kötü gidişata dur demek için gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Siyah-beyazlılarda performansı kötü oyuncularla yolların ayrılması beklenirken 5-6 transfer takviyesi yapılacağı konuşuluyor.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta yılın bomba transferi! Galatasaray'da oynayan yıldız isim radarda Beşiktaş, kötü gidişata dur demek ve gelecek sezon zirveye oynamak için Galatasaray'da forma giyen Noa Lang'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Beşiktaş, gelecek sezon için 5-6 transfer takviyesi yapmayı planlıyor. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Noa Lang, Beşiktaş'ın radarında. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcunun bonservisini almayı düşünmediği belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Napoli ile masaya oturarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Başkan Serdal Adalı'nın, oyuncunun menajeriyle görüşme sağladığı ve ön bilgi aldığı ifade edildi.

GALATASARAY'DA OYNAYAN YILDIZ RADARDA

Yeni sezonda zirveye oynama hedefi oluşturan Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sergen Yalçın ve teknik ekibin oluşturacağı liste doğrultusunda Galatasaray’ın yıldızına gözler çevrildi.

BEŞİKTAŞ'TAN NOA LANG BOMBASI

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, devre arasında Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak gelen Noa Lang için devreye girdi.

Haberin devamında sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcunun bonservisini almayı düşünmediği ve Beşiktaş Yönetimi'nin transfer için harekete geçtiği aktarıldı.





Siyah-beyazlı kulübün, önümüzdeki günlerde Napoli ile masaya oturacağı ve satın alma opsiyonuyla kiralama teklif edeceği aktarıldı.

BAŞKAN ADALI DEVREDE

2009-2010 yılları arasında Beşiktaş altyapısında oynayan 26 yaşındaki futolcu için başkan Serdal Adalı'nın, oyuncunun menajeriyle görüşme sağladığı ifade edildi.



Adalı'nın bu görüşmede ön bilgi aldığı ve Napoli ile masaya oturma kararı verdiği kaydedildi.