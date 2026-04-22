Beşiktaş'ta yılın bomba transferi! Galatasaray'da oynayan yıldız isim radarda

Beşiktaş kötü gidişata dur demek için gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Siyah-beyazlılarda performansı kötü oyuncularla yolların ayrılması beklenirken 5-6 transfer takviyesi yapılacağı konuşuluyor.
Yeni sezonda zirveye oynama hedefi oluşturan Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sergen Yalçın ve teknik ekibin oluşturacağı liste doğrultusunda Galatasaray’ın yıldızına gözler çevrildi.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, devre arasında Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak gelen Noa Lang için devreye girdi.
Haberin devamında sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcunun bonservisini almayı düşünmediği ve Beşiktaş Yönetimi'nin transfer için harekete geçtiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı kulübün, önümüzdeki günlerde Napoli ile masaya oturacağı ve satın alma opsiyonuyla kiralama teklif edeceği aktarıldı.
2009-2010 yılları arasında Beşiktaş altyapısında oynayan 26 yaşındaki futolcu için başkan Serdal Adalı'nın, oyuncunun menajeriyle görüşme sağladığı ifade edildi.
Adalı'nın bu görüşmede ön bilgi aldığı ve Napoli ile masaya oturma kararı verdiği kaydedildi.