Beşiktaş'ta Yunus Akgün'e cevap!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Yunus Akgün'ün yaptığı açıklamalara cevap da gecikmedi. Derbi mağlubiyeti sonrasında puan farkına dikkat çeken Yunus Akgün'e, Beşiktaşlı futbolculardan Gabriel Paulista ve Joao Mario yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynandı ve heyecanlı mücadeleyi siyah beyazlı ekip 2-1 kazandı. Maçın ardından açıklama yapan Yunus Akgün, "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam." dedi.

BEŞİKTAŞ KANADINDAN YUNUS AKGÜN'E YANIT

Yunus Akgün'ün derbi mağlubiyeti sonrasında lig tablosundaki sıralamaya gönderme yapmasına, Gabriel Paulista ve Joao Mario'dan cevap geldi. Maç sonunda açıklama yapan Paulista, "Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş'tır. Çünkü namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır." derken; Joao Mario ise ""Futbolda bugün vardır, an vardır. Bugün kazanmak için çıktık. Ligdeki durumu düşünmeden önemli olanın maçı kazanmak olduğunu bilerek çıktık. Yenildikten sonra böyle konuşabilir." ifadelerini kullandı.

https://x.com/Besiktas/status/1906103558057165151