Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanındaki ikinci yarıya Amir Murillo-Gökhan Sazdağı değişikliğiyle başladı. İlave olarak da bu zorunlu hamle, Amir Murillo'nun kafa travması sebebiyle oyuna devam edememesi nedeniyle gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'taki derbi sakatlığı için kafa travması şüphesi! Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanındaki derbide Amir Murillo'nun kafa travması şüphesiyle oyuna devam edememesi üzerine ikinci yarıda değişiklik yapıldığı ve Marco Asensio'nun sakatlığıyla birlikte iki takıma da ekstra oyuncu değişikliği hakkı verildiği belirtiliyor. Amir Murillo, kafa travması sebebiyle oyuna devam edemedi. Murillo'nun kırık veya çatlak şüphesi nedeniyle hastaneye sevki istendi. Marco Asensio'nun da sakatlanarak oyundan çıkması nedeniyle kural gereği iki takıma da ekstra 1 oyuncu değişikliği hakkı verildi.

AMIR MURILLO HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Derbide devam edemeyen Amir Murillo'nun, kırık veya çatlak şüphesi sebebiyle hastaneye sevki istendi. Ayrıca Marco Asensio'nun da sakatlanarak çıkması nedeniyle, kural gereği iki takıma da ekstra 1 oyuncu değişiklik hakkı verildi.