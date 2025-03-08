Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi! Resmen KAP açıklaması geldi

Beşiktaş'tan sermaye artırımı kararıyla ilgili KAP açıklaması geldi. Beşiktaş yönetiminin gündemindeki konulardan olan Bankalar Birliği ile ilgili resmi adım atıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Şirketimizin 6.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.200.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.800.000.000 .-TL (% 400) artırılarak 6.000.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (07.03.2025) başvuruda bulunulmuştur."

HT Spor'da yer alan haberde; Beşiktaş'ın bu sermaye artırımıyla birlikte Bankalar Birliği anlaşmasından çıkabilmek için önemli bir adım atacağı ve faiz sürecini sonlandıracağı da belirtildi.