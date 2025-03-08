Premiere Lig devi Semih Kılıçsoy'un peşinde!

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in özel olarak hazırladığı Semih Kılıçsoy, son maçlarda yükselen performansıyla dikkatleri tekrar üzerine çekti. Premier Lig ekibi Newcastle United'ın genç oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi.

Ole Gunnar Solskjaer ile yükselişe geçen Beşiktaş, Norveçli çalıştırıcı ile tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak seriyi sürdürmek istiyor. Yeni sezonda güçlü kadro kurmak isteyen yönetim şimdiden harekete geçti. Takımda transfer teklifi alacak futbolcular da merak konusu.

SEMİH KILIÇSOY DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ole Gunnar Solskjaer’in dokunuşuyla Joa Mario olmak üzere bazı futbolcular performansını arttırdı. Genç oyuncu Semih Kılıçsoy ise son 2 maçta da birer kez fileleri havalandırdı. Ola Gunner Solskjaer'in Semih Kılıçsoy'u özel program dahilinde çalıştırmaya başladığı ortaya çıktı.

Son maçlarda olumlu performans gösteren Semih Kılıçsoy’u Premier Lig tekrar takibe aldı.

NEWCASTLE UNITED NABIZ YOKLUYOR

19 yaşındaki santrfor, İngiliz devi Newcastle United'ın radarına yeniden girdi. Ada medyasına yansıyan haberlere göre Newcastle, yaz transfer döneminde genç golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. Öte yandan Beşiktaş'ın 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

Bu sezon başında Aston Villa, Semih'i istemiş ancak Beşiktaş transfere izin vermemişti.