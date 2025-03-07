Ciro Immobile ile anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ayrılık resmiyet kazandı

Ciro Immobile Beşiktaş'a veda ediyor. Sezon başında transfer edilen Ciro Immobile ve Beşiktaş yönetimi arasında; yine sezon bitmeden anlaşma sağlandı, İtalyan golcü kulüp aramaya başlıyor.

Ciro Immobile'nin Beşiktaş kariyeri tek sezonla son buluyor. Tecrübeli golcü Ciro Immobile, Beşiktaş yönetimiyle anlaştı ve kendisine yeni kulüp bakması için menajerine talimat verdi.

CIRO IMMOBILE BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ama birkaç ay içinde Beşiktaş'ta tutunamayacağını gösteren Ciro Immobile, karşılıklı anlaşma şartlarını onayladı ve yeni bir kulüp arama sürecine dahil oldu. İtalyan golcü genel performansıyla taraftardan da çok tepki görürken, an itibarıyla hem kulüp hem de futbolcu açısından süreç netleşti. Daha önce ailesini İtalya'ya gönderen Immobile'nin, ülkesinden bir ekiple anlaşması bekleniyor. Menajeri aracılığıyla ayrılık sürecini başlatan 35 yaşındaki hücumcu, şu an için emekli olmayı düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ FORVET ARIYOR

Immobile'nin ayrılmasına izin veren yönetim, yeni scout şefi Eduard Graf'ın yönlendirmesiyle Bundesliga'dan golcü arıyor.

IMMOBILE BEŞİKTAŞ'TA BEKLENENİ VEREMEDİ

Siyah beyazlı takım ile bu sezon 31 maça çıkan Immobile, 14 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Tempo sorunu sebebiyle yaptığı skor katkısı pek önemsenmeyen hücumcu, akan oyunda aktif şekilde rol alamıyordu.