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 | Murat Makas

Beşiktaş’tan Cristiano Ronaldo ve Messi açıklaması: Petrol bulduk! Alacağız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündemde olan Cristiano Ronaldo transfer iddiasına ilişkin konuştu. Serdal Adalı, dünyaca ünlü yıldız Messi ile ilgili de açıklama yaptı. İşte detaylar...

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Beşiktaş’tan Cristiano Ronaldo ve Messi açıklaması: Petrol bulduk! Alacağız
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 09:57

Gelecek sezon planlarını yapan Beşiktaş transferde önceki senelerin hatasını yapmak istemiyor. Takımdan gidecek oyuncular henüz netleşmezken birçok yıldız isim siyah-beyazlı kulüple anılıyor. Ciro Immobile’nin performansını yetersiz bulan Beşiktaş öncelikli olarak forvet transferine odaklandı. Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş’tan Cristiano Ronaldo ve Messi açıklaması: Petrol bulduk! Alacağız

İngiliz basınından Mirror'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile Beşiktaş'ta yeniden buluşabileceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Beşiktaş’tan Cristiano Ronaldo ve Messi açıklaması: Petrol bulduk! Alacağız

RONALDO İDDİALARINA CEVAP

Ronaldo ile ilgili çıkan transfer iddiaları sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Yüksek maaşı sebebiyle Beşiktaş’ın bu transferi yapamayacağı belirtilirken siyah-beyazlı yönetimden açıklama geldi. Başkan Serdal Adalı Ronaldo haberlerine noktayı koydu.

Beşiktaş’tan Cristiano Ronaldo ve Messi açıklaması: Petrol bulduk! Alacağız

''MESSİ’Yİ DE ALACAĞIM''

TRT Spor'a konuşan Adalı, "Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım. Bizim staretijimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor. Bunu gündeme taşıyanlar, kariyerinin sonundaki bu isimlerin kaç para kazandıklarından haberi var mı? Amaç nedir?"

Sıkça Sorulan Sorular

Ronaldo'nun bu sezon performansı nasıl?
Bu sezon Al Nassr formasıyla 39 maça çıkan 40 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, 33 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.
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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#cristiano ronaldo
#Messi
#Serdal Adalı
#Ole Gunnar Solskjaer
#Forvet Transferi
#Spor
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