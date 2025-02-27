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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan federasyona istifa çağrısı! "Görevi bırak"

Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi ve istifa istendi. Türkiye Hentbol Federasyonu’na çağrıda bulunan Beşiktaş, resmi açıklama yayınladı.

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Beşiktaş'tan federasyona istifa çağrısı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 14:56

Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi ve Türkiye Hentbol Federasyonu'na istifa çağrısı yapıldı. Voleybol şubesinin zan altında bırakıldığını ifade eden Beşiktaş, hukuki süreci başlattığını duyurdu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Bir sosyal medya platformundaki paylaşımıyla beyhude ve acınası bir çabayla voleybol şubemizi zan altında bırakmaya çalışan, hayal dünyasında kurguladığı çirkin senaryoyla sporcumuza ve idari personelimize iftira atmakta beis görmeyen, bir dönem kulübümüzde Voleybol Şube Sorumluluğu görevinde bulunan ve ne yazık ki Kongre Üyemiz olan şahısla hukuk yoluyla hesaplaşmak için girişimlere başlanmıştır. Şerefli mücadelemize leke sürmeye çalışmak kimsenin harcı da haddi de değildir. Kerameti kendinden menkul bu şahsın hezeyanları alsa alsa kayadan toz alır. Unutulmasın ki Beşiktaş ağır taştır. Paydaşı olduğumuz Türkiye Hentbol Federasyonu’nda görev yapan söz konusu şahsın görevden el çektirilmesini kulübümüz sayesinde federasyonda önemli makamlarda bulunanlardan talep ediyoruz. Beşiktaşlılık ve Beşiktaş değerlerinden nasibini alamamış malum kişinin kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi amacıyla ivedilikle disiplin sürecinin başlatılacağını camiamızın bilgisine sunarız."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'DE KAÇINCI SIRADA?
23 maçta 41 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada yer alıyor.

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#Futbol
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Beşiktaş Haberleri
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