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 | Burak Ayaydın

Slavko Vincic Galatasaray-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Gerilim filmi gibiydi"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic, maç hakkında flaş bir değerlendirme yaptı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki polis sayısına çok şaşıran Slavko Vincic, eşiyle konuştu ve sürece dair hislerini anlattı.

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Slavko Vincic Galatasaray-Fenerbahçe maçını yorumladı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 11:02

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic, maç sonrası eşiyle görüştü ve daha önce hiç rastlamadığı şeyler yaşadığını ifade etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Slavko Vincic, sürece dair detayları öğrenince epey şaşırdı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI SLAVKO VINCIC ŞAŞKINLIĞI

Derbi öncesinde Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV Eindhoven-Juventus maçını yöneten Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesindeki süreçlere dair bilgi sahibi olunca eşini aradı ve büyük şaşkınlığını anlattı! Maçta 10 binin üzerinde polis olmasına hayret eden tecrübeli hakem, "Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım." yorumunu yaptı. Kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğunu da ayrıca ifade eden Vincic, bir önceki yönettiği maçlara bakınca hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi.

TFF tips Vincic for future ties after strong Istanbul derby display | Daily Sabah

Sıkça Sorulan Sorular

TECRÜBELİ HAKEM KAÇ YAŞINDADIR?
Derbiyi yöneten Vincic, 45 yaşındadır.

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ETİKETLER
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Fenerbahçe Derbisi
#Yabancı Hakem
#Slavko Vincic
#Spor
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