Jose Mourinho isteyerek 'maymun' dedi! Fenerbahçe'de hepsi planlanmış: Bağış Erten'den çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya spor yorumcusu Bağış Erten'den flaş sözler geldi. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde her şeyin planlı olduğunu belirten Bağış Erten, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u da 'çok taraftar' olarak nitelendirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho'nun 'maymun' kelimesini kullanması dünya basınında ses getirmişti. Akabinde ise Oksijen TV YouTube kanalında süreci değerlendiren Bağış Erten, Jose Mourinho'nun bu kelimeyi özellikle tercih ettiğini ve Fenerbahçe adına tüm süreci tasarladığını iddia etti. Ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da eleştiri yapan Bağış Erten, hakem Slavko Vincic'in performansını ise beğendiğini ifade etti.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ VE JOSE MOURINHO İLE OKAN BURUK'UN YAKLAŞIMLARI HAKKINDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun esas amacının karşı camiayı etkilemek olduğunu ve bunu da başardığını belirten Bağış Erten, "Portekizli hoca 'maymun' kelimesini kullanmayı özellikle tercih etti. Fenerbahçe ve kendi adına her şeyi planlı yapıyor. Galatasaray camiasını net olarak etkiledi ve şu anda her şey onun istediği gibi gidiyor. Jose Mourinho, kendi adına bu süreçten memnun olmalı. Galatasaray'ın ilerleyen haftalarda puan kaybedeceğini düşünüyor ve tüm süreci buna göre adım adım ilerletiyor." ifadelerini kullandı. Ek olarak da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem değerlendirmesini eleştiren spor yorumcusu, "Bu hakeme kötü yönetti demek için kale arkası taraftarı olmanız lazım. Başka türlü böyle bir yorumda bulunmanız doğru olmaz. Çok taraftarsınız, o yüzden böyle oluyor." dedi.