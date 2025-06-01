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 | Murat Makas

Beşiktaş'tan hücuma takviye! Abde Ezzalzouli listede

Gelecek sezon transfer planlamasına başlayan Beşiktaş hücuma takviye yapmak istiyor. Chelsea'ye karşı oynadığı futbol ile beğenilen Real Betis'in sol kanat oyuncusu Abde Beşiktaş'ın listesine girdi.

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Beşiktaş'tan hücuma takviye! Abde Ezzalzouli listede
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 16:59

Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı takım kurmak isteyen Beşiktaş, Faslı yıldız Abde Ezzalzouli'yi takibe aldı. Konferans Ligi final maçının ilk yarısında Chelsea'nin savunmasına zor anlar yaşatan ve Betis'in tek golüne imza atan sol kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli transfer listesine girdi.

Beşiktaş'tan hücuma takviye! Abde Ezzalzouli listede

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Haziran 2029'a kadar Real Betis ile sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki genç yıldız sağ ayağını kullanıyor. Sol kanat ana mevkii olsa da sağ kanatta da oynayabiliyor. Bu sezon oynadığı 49 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı. İyi bir alt yapı kumaşı bulunan Ezzalzouli 2022 yılından beri Fas Milli takımında da görev alıyor. Abde'nin A Milli takımda 23 karşılaşmada 2 golü bulunuyor. Avrupa'da yine final hedefleyen Betis'in kadro değişikliğine gidecek olması, Beşiktaş'ın şansını artırabileceği söyleniyor.

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LALIGA’DA 32 MAÇ

İspanya LaLiga'da 32 maça çıkan Abde Ezzalzouli'yi, UEFA Analisti olan Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in de takip ettiği, siyah beyazlı formayı giymesi halinde takıma büyük güç katacağını belirtiliyor.

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#Spor
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