Beşiktaş'tan İsmail Kartal açıklaması! Serdal Adalı teknik direktör sorusuna cevap verdi

12 Ocak 2025 16:26 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 16:32

Kötü günleri geride bırakmak isteyen Beşiktaş teknik direktör arayışına devam ediyor. Siyah-beyazlılar için İsmail Kartal ismi gündemde. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İsmail Kartal hakkında çıkan haberlere ilişkin cevap verdi.

Süper Lig​'in 19. haftasında evinde Bodrumspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılarla yerli, yabancı birçok teknik direktörün ismi anıldı. Geçtiğimiz günlerde en son İsmail Kartal​ ismi gündeme gelmişti.

İSMAİL KARTAL İDDİASI

Beşiktaş​'ın son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ı gündemine aldığı ve deneyimli çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşma sağlanmasının beklendiği öne sürülmüştü. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan İsmail Kartal haberlerine cevap geldi.

BEŞİKTAŞ YALANLADI!

Ekol TV'ye konuşan Serdal Adalı​, İsmail Kartal iddialarını net bir dille yalanladı. Serdal Adalı söz konusu haberler için "Öyle bir niyetimiz, planımız yok. Böyle bir eylem de gerçekleştirmedik. Teklif yapmadık, düşünmüyoruz da" ifadelerini kullandı.

Haber detayında Serdal Adalı'nın 2 yabancı teknik direktörle görüşme halinde olduğu ancak henüz bir anlaşma ortamı sağlanmadığı belirtildi.