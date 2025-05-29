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 | Onur Kaya

Transfer 'Rafa' kalktı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay olacak Silva cevabı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımın yıldız isimlerinden Rafa Silva'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

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Transfer 'Rafa' kalktı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay olacak Silva cevabı
KAYNAK:
Orta Çizgi
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 14:53

Geçen sezon yaz transfer döneminde adı hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile anılan ancak siyah beyazlılara transfer olan Rafa Silva, ilk sezonunda gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş'ın bedelsiz olarak transfer ettiği Portekizli futbolcu, bu sezon takımının en önemli silahı oldu.

18 GOL 13 ASİSTLİK KATKI

Siyah beyazlı formayla 48 maça çıkan Rafa Silva, 18 gol 13 asistlik katkı sağladı.

Transfer 'Rafa' kalktı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay olacak Silva cevabı

'GALATASARAY RAFA SILVA İÇİN FIRSAT KOLLUYOR' İDDİASI

Şampiyon Galatasaray'ın geçen sezon ezeli rakibine kaptırdığı Rafa Silva için yeniden harekete geçtiği iddia edildi. Sarı kırmızılıların bu transfer için fırsat kolladığı öne sürüldü.

Transfer 'Rafa' kalktı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay olacak Silva cevabı

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER İDDİALARINA CEVAP

Rafa Silva-Galatasaray haberlerine ilişkin Beşiktaş'tan jet açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarlara imza verdiği sırada söz konusu transfer iddiasına cevap verdi.

Başkan Adalı, "Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Siz de alın" ifadelerini kullandı. Adalı'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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