Transfer 'Rafa' kalktı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay olacak Silva cevabı

Geçen sezon yaz transfer döneminde adı hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile anılan ancak siyah beyazlılara transfer olan Rafa Silva, ilk sezonunda gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş'ın bedelsiz olarak transfer ettiği Portekizli futbolcu, bu sezon takımının en önemli silahı oldu.

18 GOL 13 ASİSTLİK KATKI

Siyah beyazlı formayla 48 maça çıkan Rafa Silva, 18 gol 13 asistlik katkı sağladı.

'GALATASARAY RAFA SILVA İÇİN FIRSAT KOLLUYOR' İDDİASI

Şampiyon Galatasaray'ın geçen sezon ezeli rakibine kaptırdığı Rafa Silva için yeniden harekete geçtiği iddia edildi. Sarı kırmızılıların bu transfer için fırsat kolladığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER İDDİALARINA CEVAP

Rafa Silva-Galatasaray haberlerine ilişkin Beşiktaş'tan jet açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarlara imza verdiği sırada söz konusu transfer iddiasına cevap verdi.

Başkan Adalı, "Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Siz de alın" ifadelerini kullandı. Adalı'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.