Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Fransa basını duyurdu

Forvete Tammy Abraham sol beke de David Jurásek’i alan Beşiktaş transferde stoper mevkisine arayışlara başladı. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta defans hattına takviye yapılması bekleniyor.

STOPERE YOUTE KINKOUE SÜRPRİZİ

Yönetim orta sahaya Orkun Kökçü transferini bitirmek isterken stoperde ise Youte Kinkoue ismine yöneldi. Kartal'ın Etienne Youte Kinkoue'yi transfer listesine eklediği belirtiliyor. Fransız basınının haberine göre Beşiktaş, Le Havre forması giyen 23 yaşındaki stoper ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Youte'nin 5 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydediliyor. 1.96'lık stoper, geride kalan sezonda Fransız takımıyla 28 maça çıktı ve 2320 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON BİTİYOR

Kamerun asıllı Fransız stoperin takımıyla sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Youte'nin güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak öne çıkıyor. Troyes altyapısından yetişen Youte, daha sonra Inter altyapısı ve Olimpiakos B Takımı'nda forma giydi.

Genç oyuncu, savunma hattındaki fiziksel üstünlüğü, top kesme ve bloklama becerileriyle dikkat çekiyor. Youte, pas dağıtımı ve defansif farkındalığıyla oyun kurulumuna katkı sağlarken, hava toplarında da başarılı grafik çiziyor.

