Beşiktaş'tan sürpriz transfer adımı! Lionel Messi'nin veliahtı için Barcelona'nın kapısını çaldı

28 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:38

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katacak olan Beşiktaş, kanat forvet bölgesine bir takviyeye daha hazırlanıyor. Kara Kartal Lionel Messi'nin veliahtı olarak gösterilen yıldız bir ismi radarına aldı. Beşiktaş yönetimi Barcelona'nın kapısını çaldı.

Cengiz Ünder'in maliyeti belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm şartlarda anlaştı

Cengiz Ünder'in maliyeti belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm şartlarda anlaştı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat bölgelerine takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar rotayı Fenerbahçe’de maç eksiği bulunan Cengiz Ünder’e çevirdi. Fenerbahçe hücum hattını Anderson Talisca ile güçlendirirken Brezilyalı yıldızın gelişiyle birlikte forma giyme şansı daha da azalan Cengiz Ünder ile Beşiktaş’ın anlaştığı öne sürüldü.

CENGİZ ÜNDER GELİYOR

Bazı siyah-beyazlı taraftarlar Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen Cengiz Ünder transferine tepkilerini dile getirirken kanat bölgelerine ek olarak 1-2 futbolcu daha getirileceği konuşuluyor. Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer ile yeni sayfa açmak isteyen kartal, bir yıldız ismi daha gündemine aldı.

Kara Kartal, Barcelona forması giyen Ansu Fati için temaslarına başladı. Öncelik olarak kanat forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Fati için Katalan deviyle görüşmelere başladı.

KİRALAMA TEKLİFİ

Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki oyuncu için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi. Katalan devi, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fati'yi kiralık göndermeye sıcak bakarken Beşiktaş bu transferi düşük bir maliyetle bitirmenin hesaplarını yapıyor.

MESSİ'NİN VELİAHTI OLARAK GÖZÜKÜYORDU

Altyapısından yetiştiği Barcelona 2020 yılında iyi bir çıkış yakalayan Fati, gösterdiği performansla İspanyollar tarafından Lionel Messi'nin veliahtı olarak gösterilmişti.

Ansu Fati, o dönem için piyasa değerini de 80 milyon euro civarına kadar yükseltmişti. Uzun süre sahalardan uzak kalan 22 yaşındaki yıldız arka arkaya geçirdiği sakatlıklar sebebiyle yükselişine devam edemedi.

GEÇEN SEZON PREMIER LİGE KİRALANDI

İspanyol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Brighton'a kiralanmıştı. Fati burada 27 maçta görev aldı ve 4 gol 1 asist kaydetti.