Beşiktaş'tan tatsız prova! 5 gollü maçtan yenik ayrıldı

2025-2026 sezonu çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, buradaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, 5 golün atıldığı maçtan mağlup ayrıldı.

Alpenstadion Kapfenberg'de oynanan karşılaşmada, Avusturyalı hakem Alexander Harkam düdük çaldı.

Beşiktaş, maça Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Milot Rashica, Joao Mario ve Tammy Abraham 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al-Musrati, Emrecan Uzunhan, Mustafa Azem Yortaç, Emirhan Topçu, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Elan Ricardo, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu ve Emir Yaşar yer aldı.

Dietmar Kühbauer yönetimindeki Wolfsberger ise Nikolas Polster, Mamadou Diabate, Tobias Gruber, Nicolas Wimmer, Boris Matic, Simon Piesinger, Marco Sulzner, Rene Renner, Dejan Zukic, Erik Kojzek ve Thierno Ballo 11'i ile sahada yer aldı.

MAÇIN ÖZETİ

Avusturya ekibi, 30. dakikada Dejan Zukic ile öne geçti. Beşiktaş ise 36. dakikada Demir Ege Tıknaz ile beraberliği yakaladı. ve 44. dakikada Marco Sulzner ile bir kez daha öne geçti. Siyah beyazlılar devre bitmeden 45+1. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile rakibine karşılık verdi. İlk yarı, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Tammy Abraham, David Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Demir Ege Tıknaz oyundan çıkarken, yerlerine Mustafa Hekimoğlu, Emirhan Topçu, Amir Hadziahmetovic, Ernest Muçi ve Salih Uçan girdi. Siyah-beyazlılarda 46. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Hekimoğlu, sakatlanarak yerini 60. dakikada Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

Wolfsberger, 55. dakikada Erik Kojzek ile bir kez daha öne geçti: 3-2. Avusturya ekibinde Marco Sulzner, 79. dakikada ikinci sarıda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan sürede başka gol olmazken Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

ORKUN KÖKÇÜ YEDEK KULÜBESİNDE

Siyah-beyazlı takımın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, hazırlık maçını yedek kulübesinde izledi. 24 yaşındaki orta saha, Wolfsberger ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almadı.

KAMPTAKİ SON RAKİP PETRZALKA 1898

Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamındaki dördüncü ve son hazırlık maçında yarın Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki ERGO Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, yurt dışında oynadığı hazırlık maçlarında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.