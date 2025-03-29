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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan TFF'ye mesaj! "Yabancı hakemi biz getirdik"

Galatasaray mücadelesi için yabancı hakem isteği TFF tarafından reddedilen Beşiktaş, dünyaca ünlü İsviçreli eski hakem Urs Meier'i Tüpraş Stadyumu'na getirdi. Siyah-beyazlı kulüp Urs Meier'in stadyumdan fotoğrafını paylaşarak, "Siz getirmediniz, biz getirdik!" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'tan TFF'ye mesaj!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 16:25

Beşiktaş, kendi sahasında oynayacağı Galatasaray derbisi için TFF'den yabancı hakem talep etmiş ama isteği reddedilmişti. Akabinde ise derbiye Yasin Kol'un orta hakem olarak atanmasıyla harekete geçen siyah beyazlı yönetim, derbideki pozisyonları değerlendirmesi için İsviçreli eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a getirdi.

BEŞİKTAŞ DERBİYE KENDİ YABANCI HAKEMİNİ GETİRDİ!

TFF'ye net bir mesaj veren Beşiktaş, "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda. Urs Meier, derbinin kritik pozisyonlarını analiz edecek ve anlık olarak buradan paylaşacağız. Meier, maçın ardından Beşiktaş Youtube kanalında da yorumlarıyla sizlerle olacak." açıklamasını yayınladı.

https://x.com/Besiktas/status/1905957737676021939

Sıkça Sorulan Sorular

YABANCI HAKEM KONUSU NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTI?
TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini daha adil yönetmek adına yurt dışından Slavko Vincic'i getirmiş ve yabancı hakem sürecini başlatmıştı.
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ETİKETLER
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#Yabancı Hakem
#Urs Meier
#Spor
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