Son dakika | Derbinin VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberi: Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki oynanacak derbide Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi için nefesler tutuldu. Bugün Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Pawel Pskit oldu.

YASİN KOL TARTIŞMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak. Beşiktaş'ın TFF'ye yabancı hakem çağrısı sonrası Yasin Kol'un maça atanması yeni tartışmaları başlatmıştı.

BEŞİKTAŞ TFF'Yİ İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

FIFA kokartı bulunmayan ve yabancı dil bilmeyen 37 yaşındaki hakem Kol, kariyerinde ilk kez derbi müsabakası yönetecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı karara tepki göstererek TFF'yi istifaya davet etmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Yasin Kol ile ilgili, ''Bu maçı Beşiktaşlı futbolcular da sezonun finali olarak görecekler. Bu nedenle bizi gergin bir ortam bekliyor. Sizden ricam sadece sahaya odaklanmanız ve ikili mücadelelerde dikkatli olmanız. Maça atanan hakem (Yasin Kol) kısa bir süre önce size çok kolay kart göstermişti. Bunu bilerek hareket etmenizi istiyorum.'' dedi.