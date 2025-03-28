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 | Burak Ayaydın

Ole Gunnar Solskjaer'den kritik karar: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde işini şansa bırakmayacak!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisi için nihai kadro kararını verdi. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin beklenenden daha stresli geçeceğini düşünen Ole Gunnar Solskjaer, maç boyunca ayakta kalabilecek bir takım istiyor ve tecrübe faktörünü önemsiyor.

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Ole Gunnar Solskjaer'den kritik karar: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde işini şansa bırakmayacak!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 15:34

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Ole Gunnar Solskjaer'den çarpıcı bir karar geldi. Beşiktaş'ın kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın; tempodan ziyade stresle sonuca gidebileceği ihtimalini gözeten Ole Gunnar Solskjaer, Ciro Immobile gibi isimlerin ön planda olduğu bir plan tasarladı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN FARKLI YAKLAŞIM

Heyecanla beklenen Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Norveçli hocadan sürpriz bir karar çıktı. Genelde siyah beyazlı ekibin tempo yapmasını isteyen Solskjaer, bu maç özelinde ise tecrübeli isimlerle ve sert bir oyunla sahada olmaya hazırlanıyor! Derbi ateşinin genç futbolcular için zor olacağını gözeten ve yüksek temponun ikinci planda kalma ihtimalini hesaplayan deneyimli hoca; Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista gibi tecrübeli futbolcular üzerinden ilerlemek istiyor.

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BEŞİKTAŞ OYUNU TUTMAYA ODAKLANDI

Galatasaray'ın Victor Osimhen faktörünü de gözeten Solskjaer, takımının genel olarak oyuna hakim olmasını ve temponun ne düzeyde olacağına karar vermesini hedefliyor. Aksi takdirde ise flaş bir mağlubiyet yaşayabileceklerini düşünen Norveçli, maçın kaderini etkileyecek en önemli konunun 'tecrübe' olduğuna inanıyor.

DERBİ ÖNCESİNDE SON DURUM

Galatasaray; Trendyol Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 71 puan toplayarak lig tablosunda zirvede yer alırken, Beşiktaş ise 26 maçta 44 puana ulaştı ve 4. sırada konumlandı.

Solskjaer Beşiktaş hayalini açıkladı- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

Sıkça Sorulan Sorular

NORVEÇLİ HOCANIN ESAS PLANI NEYDİ?
Beşiktaş'ın daha genç ve daha dinamik bir takım olması gerektiğini söyleyen Solskjaer, önümüzdeki yaz bu doğrultuda bir yapılanma gerçekleştirmek istiyordu.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#Ole Gunnar Solskjaer
#Spor
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