Beşiktaş'tan TFF'ye sert çıkış!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep FK maçı sonrasında hakem gündemini hatırlatan yönetici, "Resmi başvurumuza hala cevap gelmedi." dedi.

TFF'YE CEVAP VERMEDİNİZ TEPKİSİ

"TFF'den yabancı hakem için resmi başvurumuza henüz cevap gelmedi. Beşiktaş'ın önümüzdeki iki derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgili TFF'den ivedilikle cevap bekliyoruz. Bugün oynanan maçta da çok iyi bir ivme yakalamış Beşiktaş'ın maalesef hakemler tarafından nasıl bir duruma maruz bırakıldığı gördünüz."

"SESSİZLİĞİMİZ YANLIŞ ANLAŞILMASIN"

"Bugüne kadar Beşiktaş yönetimi olarak başkanımızın iki hafta önce yaptığı açıklama hariç herhangi bir açıklama yapmamaya ve futbolumuzun değerinin yukarıda kalmasına özen göstermeye dikkat ettik. Bu sessizliğimiz 122 yıllık Beşiktaş Kulübü'nün efendiliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın."

YABANCI HAKEM KONUSU

"Biz TFF'den bugünkü maçta da görüldüğü üzere önümüzdeki dönemdeki iki maçımızda yabancı hakem talebimize olumlu cevap verilmesi için hızlıca bu açıklamayı yapmalarını bekliyoruz. Türkiye'de futbol değerini yukarıya çıkarmak için Beşiktaş olarak üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

TARAFTARA TEŞEKKÜR

"Bu dönemde Beşiktaş olarak iyi bir ivme yakaladık. Bu çizgimizi koruyacağız. Önümüzde ne olursa olsun iyi ve güzel günler var. Taraftarımıza da bugün takımlarına sahip çıktıkları için; her zaman bizi destekledikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz."