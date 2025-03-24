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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem çağrısı!

Beşiktaş'tan yabancı hakem için tekrar çağrı geldi. Geçtiğimiz günlerde de Beşiktaş-Galatasaray derbisi için yabancı hakem istediğini açıklayan Beşiktaş, konuyu tekrar gündeme taşıdı ve 'tarafsızlık' vurgusu yaptı.

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Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem çağrısı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 16:41

Beşiktaş'tan yabancı hakem konusu için paylaşım geldi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunuldu. Derbi sürecinin adil olması gerektiğini yineleyen Beşiktaş, yabancı hakem beklentisini 'Adaletsizliğin altına imza atmayın!' diyerek dile getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE YABANCI HAKEM İSTEĞİ

"Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez. Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz; Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz. Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!"

https://x.com/Besiktas/status/1904163256505131197

Sıkça Sorulan Sorular

YABANCI HAKEM MESELESİ NEDİR?
TFF, tarafsızlığı sağlamak amacıyla Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atamış ve Slavko Vincic'i göreve getirmişti. Akabinde ise Beşiktaş ve Trabzonspor da kendi derbileri için aynı şeyi istemiş ama federasyondan olumlu bir cevap gelmemişti.
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ETİKETLER
#ibrahim hacıosmanoğlu
#serdar adalı
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Yabancı Hakem
#Beşiktaş Derbisi
#Spor
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