Ligler ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının erteleneceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Uzun zamandır konuşulan sürece dair bilgilendirme yapan TFF, planlamalara sadık kalınacağının altını çizdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig maçlarının erteleneceği iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Federasyondan yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Konuya ilişkin açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
Açıklamada ayrıca, "Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." vurgusu yapıldı.
https://x.com/TFF_Org/status/1904118647250907252