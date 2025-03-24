Ligler ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig maçlarının erteleneceği iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Federasyondan yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"PLANLANDIĞI TARİHLERDE OYNANACAK"

Konuya ilişkin açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." vurgusu yapıldı.

https://x.com/TFF_Org/status/1904118647250907252